مقاطع طارئة - فاروق سلوم

2022/02/09 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاروق_سلوم نحمل خسائرنا ونمشي لنعبر وعرَ الطريق ننبثق كل يوم كنبع عذري،كأطفال نحترف النسياننتحسس الجميل الصغير الذي انجزناهوننسى جبل خسائرنا الكبير#نجرؤ ان نبتكرموعدا لنكون ونصنع برغم كل مستحيليوما نادرا بثراء موسيقى السكون#حجرٌ على وتري ينوءُ به المقام ْواصابعي ثلجٌ عليه ِ فلا غناء ولا كلام ْيتقدم الحرف ُوالحب ُوالحبرُ والكلمات ْلكيما يظل نبيلا بمشيته العمرُ ......





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