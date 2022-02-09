بعد قرار واشنطن خفض المساعدات لمصر.. ماكنزي في القاهرة

2022/02/09 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال، فرانك ماكنزي، على استمرار تقديم مساعدات عسكرية "قوية جدا" لمصر، وذلك لدى توجهه إلى القاهرة، الأربعاء، في أعقاب قرار لإدارة الرئيس جو بايدن، بحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية للبلاد بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

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