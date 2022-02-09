اختبار للعاب الإنسان يساعد على تشخيص 12 مرضاً

2022/02/09 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت مجموعة من الأبحاث، أن قياس مستويات حمض البوليك في اللعاب قد يساعد في تشخيص أكثر من 12 مرضاً، من السكري من النوع 2 إلى الخرف، والسرطان.وينتج الجسم ما يصل إلى لترين من اللعاب يومياً ورغم أنه يتكون في 99% من الماء، إلا أنه يحتوي أيضًا على أكثر من 700 كائن حي […]

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