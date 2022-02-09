دراسة: يمكن التخلص من الوزن الزائد بالنوم

2022/02/09 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت دراسة أمريكية عن طريقة جديدة لإنقاص الوزن الزائد من خلال تمديد وقت النوم.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مؤلفة الدراسة إسرا تاسالي، الأستاذة المساعدة في الطب ومديرة مركز أبحاث النوم في جامعة شيكاغو الأمريكية، أن ما توصلت إليه الدراسة أقرب إلى تغيير قواعد اللعبة لمسألة فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.وقالت مؤلفة الدراسة إن إجراء تعديل بسيط في وقت النوم سواء بزيادته أو المحافظة على مدته قد يساعد بشكل إيجابي على الوزن الصحي.وأجرى المشاركون في الدراسة إسقاطات مستقبلية لنتائجها فتوصلوا إلى أن تناول 270 سعرة حرارية يوميا يساعد في إنقاص الوزن 11.8 كيلوغرام خلال 3 أعوام، وذلك من دون القيام بأي جهد يذكر سوى إطالة وقت النوم.وتتميز هذه الدراسة بأنها أجريت في إطار العالم الواقعي، وليس داخل مختبر للنوم.واعتبر الدكتور بهانوبراكاش كولا، الطبيب النفسي واختصاصي الأعصاب، أن الدراسة تظهر أنه كلما زاد مقدار وقت النوم، قل استهلاك السعرات الحرارية، وهو ما يساعد في تقليل الوزن.

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