2022/02/09 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ينقسم أعضاء الاتحاد العراقي بكرة القدم، بشأن تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني.وقال مصدر من داخل أروقة اتحاد الكرة لـ”إيرث نيوز”، إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم ما زال يناقش تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني، حيث يقترب من الاعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة”.واوضح ان “اتحاد الكرة منقسم بشأن تسمية المدرب الجديد، حيث تقترح […]

ظهرت المقالة قبل حسم التسمية..



انقسام داخل اتحاد الكرة بشأن المدرب الجديد أولاً على ايرث نيوز.

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