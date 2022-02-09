2022/02/09 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “ايرث نيوز” تنشر مبادرة الاطار التنسيقي لانهاء الانسداد السياسي

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