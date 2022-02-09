2022/02/09 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض: مجلس الأمن الوطني أقر لوحات تسجيل وزي خاص بالحشد الشعبي

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