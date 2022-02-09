"تهديد للأمن الدولي".. واشنطن تحذر من تجربة إيران الصاروخية الأخيرة

2022/02/09 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن تجربة إيران لصاروخ بالستي جديد يشكل "تهديدا للأمن الدولي".

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