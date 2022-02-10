الأوربي والمغرب:شراكة خضراء

2022/02/10 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالرباط‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬ ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬يسعى‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬شراكة‭ ‬اقتصادية‭ ‬‮«‬خضراء‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬ومواجهة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭.‬ وقالت‭ ‬المسؤولة‭ ‬الأوربية‭ ‬إثر‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬وكذلك‭ ‬وزير‭ […]

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