2022/02/10 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرباط – عبد الحق بن رحمون أعلنت رئيسة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء بالرباط خلال أول زيارة لها إلى المغرب ان الاتحاد الأوربي يسعى مع المغرب إلى تطوير شراكة اقتصادية «خضراء» في مجالات الطاقة النظيفة ومواجهة الاحتباس الحراري. وقالت المسؤولة الأوربية إثر لقاء مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش وكذلك وزير […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأوربي والمغرب:شراكة خضراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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