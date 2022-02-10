2022/02/10 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في البدء لا بد من تحديد ما أعنيه بالغنيمة لأغراض المقال: الغنيمة هي ما فاز به الإنسان أو ربحه أو ناله دون مشقة، أي دون عمل مقابل، وليس بالمعنى الديني حول غنائم الحروب وما شابه. في كل زمان ومكان تجد هناك من يتفنن في الأخذ والكسب دون مقابل على حساب من أعطى وأنتج، حتى في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صائد الغنائم-نزار محمود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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