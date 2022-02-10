صائد الغنائم-نزار محمود

2022/02/10 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في‭ ‬البدء‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬أعنيه‭ ‬بالغنيمة‭ ‬لأغراض‭ ‬المقال‭:‬ الغنيمة‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬ربحه‭ ‬أو‭ ‬ناله‭ ‬دون‭ ‬مشقة،‭ ‬أي‭ ‬دون‭ ‬عمل‭ ‬مقابل،‭ ‬وليس‭ ‬بالمعنى‭ ‬الديني‭ ‬حول‭ ‬غنائم‭ ‬الحروب‭ ‬وما‭ ‬شابه‭.‬ في‭ ‬كل‭ ‬زمان‭ ‬ومكان‭ ‬تجد‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يتفنن‭ ‬في‭ ‬الأخذ‭ ‬والكسب‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬من‭ ‬أعطى‭ ‬وأنتج،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ […]

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