أديل تحصد ثلاثاً من جوائز بريت

2022/02/10 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فازت‭ ‬النجمة‭ ‬أديل‭ ‬الجمعة‭ ‬بثلاث‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ “‬بريت‭” ‬البريطانية‭ ‬للموسيقى،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تلك‭ ‬المخصصة‭ ‬لأفضل‭ ‬ألبوم،‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وطوى‭ ‬صفحة‭ ‬تخصيص‭ ‬فئات‭ ‬لكلّ‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬ ونالت‭ ‬المغنية‭ ‬البريطانية‭ ‬الجوائز‭ ‬عن‭ ‬ألبومها‭ ‬الرابع‭ “‬30‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬رابع‭ ‬أسطواناتها‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الاستوديو،‭ ‬وفازت‭ […]

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