تعرف إلى مواصفات وأسعار أحدث مجموعة هواتف سامسونغ جلاكسي S22

2022/02/10 | 00:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة سامسونغ النقاب عن أحدث هواتفها في مجموعة هواتف Galaxy S22.حيث يتميز بكاميرا مطورة وبطارية وشريحة معالجة أكثر قوة.

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