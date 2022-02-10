2022/02/10 | 00:05 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العميد إسماعيل قاآني خليفة سليماني في قيادة فيلق القدس | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dWdrgHR66Dc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العميد إسماعيل قاآني خليفة سليماني في قيادة فيلق القدس | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العميد إسماعيل قاآني خليفة سليماني في قيادة فيلق القدس | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).