2022/02/10 | 00:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري : عمر الحكومة القادمة سيكون مرهونا بقوة الاصطفاف البرلماني | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bpUBYST4RyM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري : عمر الحكومة القادمة سيكون مرهونا بقوة الاصطفاف البرلماني | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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