في مكالمة مع العاهل السعودي.. بايدن يؤكد الالتزام الأميركي تجاه المملكة

2022/02/10 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، في مكالمة مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الهجمات الحوثية على المملكة وضمان استقرار الطاقة عالميا، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض في بيان عبر موقعه.

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