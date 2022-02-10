أنت فاسد - عباس علي العلي

2022/02/10 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في وضع حرجاليوم بالصدفة ألتقيت بزميل قديم من أيام الدراسة والمهنة بعد أكثر من ثلاثين عاما من الأنقطاع.سألته عن زميل لنا أخر أنقطع التواصل به تقريبا لنفس الفترة ولكنه كما اعرف كان صديق حميم لصاحبي هذا.فتحسر على الأيام الجميلة وتنهد.قلت له خيرا هل أصاب أخينا أمر مكروه....



قال لا ولكن أنا الذي أصبت! عجبا.قال أنا كنت مديرا عاما في أحد الأماكن الحساسة في الدولة وكثيرا ما عان ......





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