الشاعر الصوفي - سعود سالم

2022/02/10 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-١-;-٧-;- - الشاعر والصوفيوالحلاج خيرمثال على هذه اللغة المبهمة العصية على إدراك دلالات الكلمات، فقد كان الحلاج يمزج بين العالمين، الواقعي والمتخيل، الإلهي والإنساني وبين التصوف والفلسفة، وبين الكرامات والشعوذة وبين الدين والثورة : فيكشف عن روحية جديدة، تتجاوز رؤية الفقهاء والثقافة الدينية السائدة جاعلا من التجربة الصوفية قوة اجتماعية وثورية تندفع نحو المطلق ......





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