الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تطوي‭ ‬الى‭ ‬الأبد‭ ‬صفحة‭ ‬تعويضات‭ ‬غزو‭ ‬الكويت‭ ‬

2022/02/10 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق‭ ‬سدد‭ ‬كامل‭ ‬المبلغ‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬ انهت‭ ‬لجنة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬المكلفة‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬التعويضات‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬سببها‭ ‬اجتياح‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬للكويت‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬1990‭ ‬بعد‭ ‬خلافات‭ ‬حول‭ ‬حقول‭ ‬نفطية‭ ‬حدودية‭ ‬ومشاكل‭ ‬سياسية،‭ ‬تفويضها‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تشكيلها‭ ‬وتسديد‭ ‬52،4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬ تأسست‭ ‬اللجنة‭ […]

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