2022/02/10 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العراق سدد كامل المبلغ على مدى ثلاثين سنة جنيف- الزمان انهت لجنة الامم المتحدة المكلفة الاشراف على دفع التعويضات عن الخسائر التي سببها اجتياح قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت في آب/اغسطس 1990 بعد خلافات حول حقول نفطية حدودية ومشاكل سياسية، تفويضها بعد 30 عاما على تشكيلها وتسديد 52،4 مليار دولار. تأسست اللجنة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تطوي الى الأبد صفحة تعويضات غزو الكويت ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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