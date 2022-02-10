عبور الصواريخ أجواء العراق

2022/02/10 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كنتُ‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬استمع‭ ‬الى‭ ‬حديث،‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬١٩٩٧،‭ ‬ابدى‭ ‬فيه‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الراحل‭ ‬الملك‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬امتعاضه‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬الصواريخ‭ ‬العراقية‭ ‬الأجواء‭ ‬الأردنية‭ ‬نحو‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬غزو‭ ‬الكويت‭ ‬العام‭ ‬١٩٩١،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬لحياة‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬مسبق‭ ‬لأخذ‭ […]

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