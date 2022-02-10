الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ بإمكانه بلوغ إسرائيل

2022/02/10 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الأربعاء‭ ‬تطوير‭ ‬صاروخ‭ ‬أرض‭-‬أرض‭ ‬بإمكانه،‭ ‬وفق‭ ‬مداه‭ ‬المعلن،‭ ‬بلوغ‭ ‬إسرائيل‭.‬ وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬سباه‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬بأن‭ ‬الصاروخ‭ ‬سمي‭ ‬‮«‬خيبر‭ ‬شكن‮»‬،‭ ‬ووصفه‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬باقري‭ ‬بالصاروخ‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬‮«‬البعيد‭ ‬المدى‮»‬‭.‬ وذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬سباه‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مداه‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬1450‭ ‬كيلومترا‭ ‬فيما‭ […]

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