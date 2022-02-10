إيران وهجمات الحوثيين والنفط.. تفاصيل اتصال بايدن بالملك سلمان

2022/02/10 | 00:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين.

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