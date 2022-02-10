مانشستر ستي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بالفوز على برينتفورد بهدفين مقابل لا شيء

2022/02/10 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً بنتيجة 2-0 على حساب نظيره برينتفورد، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم عن طريق رياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة 40، بينما سجل كيفين دي بروين هدف ثاني في الدقيقة 69.ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 60 نقطة في الصدارة وبفارق 12 نقطة مؤقتاً عن ليفربول، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.يذكر أن ليفربول يملك 48 نقطة في المركز الثاني وسيلعب غداً ضد ليستر سيتي في نفس الجولة، ولديه لقاء مؤجل

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