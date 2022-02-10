2022/02/10 | 00:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار قناة "دويتشه فيله" التلفزيونية الألمانية بفصل موظفين لديها، بينهم لبنانيان، جدلا واسعا في لبنان والوسط الصحفي العربي، بعدما خلصت تحقيقات أجرتها إلى أن لديهم توجهات "معادية للسامية..وصولا إلى نكران المحرقة"، وذلك من خلال تغريدات او منشورات ينتقدون فيها سياسات إسرائيل.

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