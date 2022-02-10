مانشستر سيتي يتخطى برينتفورد ويعزز صدارة البريميرليج

2022/02/10 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه برينتفورد (2-0) مساء الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل رياض محرز في الدقيقة (40 من ركلة جزاء) وكيفن دي بروين (69) هدفي اللقاء. وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الثاني ليفربول، الذي يلعب ضمن الجولة ذاتها أمام ليستر سيتي مساء الخميس، وله أيضا مباراة مؤجلة.

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