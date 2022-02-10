ميلان يكتسح لاتسيو برباعية ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

2022/02/10 | 01:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب فريق ميلان على ضيفه لاتسيو بأربعة أهداف دون رد ليبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا.وتواجه الفريقان على ملعب سان سيرو في إطار دور ربع النهائي من البطولة.وتناوب على تسجيل رباعية ميلان كل من رفاييل لياو في الدقيقة 24 وأوليفيه جيرو هدفين في الدقيقتين 41 و46 وفرانك كيسيه في الدقيقة 79.وسيواجه ميلان غريمه […]

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