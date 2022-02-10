هزة الأرض موعدنا ... قصة قصيرة - منى حلمي

2022/02/10 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي هِزة الأرض موعدنا ...



قصة قصيرة----------------------------------------- لست أدرى ، ما هو سر الكون بيننا ؟ . كل اللقاءات معك ، التى قلبت كيانى ، وأحرقت فى التفاتة عين ، كل رجال حياتى ، وأرجعتنى من حيث بدأت ، كلها حدثت فى توقيت هزات الأرض . هزات الأرض ، نادرة الحدوث ، ومثلها ليالى رضائك عنى . هزات الأرض ، مفاجئة ، مدمرة ، تطيح بكل شىء ، وبأى شىء ، ومثلها ليالى اشتهاء العشق ل ......





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