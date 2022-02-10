سعر برميل النفط إذا غزت روسيا أوكرانيا..

2022/02/10 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المحلل الاستراتيجي المرموق، ديفيد روش، أن النفط "بالتأكيد" سيصل حاجز 120 دولارا للبرميل الواحد وأن الاقتصاد العالمي "سيتغير جذريا"، في حال قررت روسيا اجتياح أوكرانيا.

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