الاتحاد الأوروبي والمغرب يسعيان لتطوير شراكة اقتصادية

2022/02/10 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى تطوير شراكة اقتصادية "خضراء" في مجالات الطاقة النظيفة ومواجهة الاحتباس الحراري، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، بالرباط خلال أول زيارة لها إلى المملكة.

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