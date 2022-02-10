البنتاغون: روسيا تواصل إرسال قوات إلى الحدود مع أوكرانيا

2022/02/10 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت الولايات المتحدة إن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري على حدود أوكرانيا، في وقت أكدت فرنسا أنها حصلت على تعهدات من الكرملين بألا يحدث "تصعيد" إضافي.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي "لقد واصلنا، بما في ذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ملاحظة تدفق قدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس".وأضاف كيربي "لن نعطي أرقاما محددة لكنها مستمرة في الزيادة" مشيرا إلى وجود "أكثر من 100 ألف" عسكري حاليا.وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "نرى أيضا مؤشرات على أن مجموعات قتالية أخرى في طريقها".وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "يواصل تعزيز قدراته العسكرية...كل يوم يمنح نفسه المزيد من الخيارات، كل يوم يعزز قدراته، كل يوم يواصل زعزعة الاستقرار في وضع متوتر للغاية بالفعل".وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها نية لتنفيذ أي عمليات في أوكرانيا غير العضو في حلف شمال الأطلسي، في حين بدأت طليعة 3000 عسكري أميركي أرسلوا "لطمأنة" حلفاء الجناح الشرقي للحلف في الانتشار في بولندا ورومانيا.

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