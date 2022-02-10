مقابلة خاصة مع وزير النقل العراقي

2022/02/10 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين وصل العراق في مساعيه لرفع الحظر الأوروبي عن طائراته؟

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