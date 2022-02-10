مانسشتر سيتي يستعيد الانتصارات وساوثمبتون يصدم توتنهام

2022/02/10 | 04:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد مانشستر سيتي، حامل اللقب الموسم الماضي إلى سكة الانتصارات إثر تغلبه على برنتفورد 2-صفر، الأربعاء، في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم، في حين ألحق ساوثمبتون الخسارة الأولى بتوتنهام في الدوري بإشراف مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي بالفوز عليه 3-2 في عقر داره.

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