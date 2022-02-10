أميركا.. أسعار المحروقات في أعلى مستوياتها منذ 8 أعوام

2022/02/10 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار المحروقات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات مع ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، وفق تقرير نشرته شبكة "سي بي أس نيوز".

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