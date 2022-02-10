سبيس أكس تحاول ربط مملكة متضررة من تسونامي بالإنترنت

2022/02/10 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت أمواج تسونامي الشهر الماضي كابلا تحت سطح البحر يربط دولة في المحيط الهادئ بالعالم، ويعقد هذا جهود تعافي "تونغا" وهي مملكة صغيرة تقع قرب دولة فيجي، من أضرار الإعصار.

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