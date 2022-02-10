ما هو SWIFT ولماذا قد يكون أكثر سلاح تخشاه روسيا؟

2022/02/10 | 06:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تهدد الحكومات الغربية روسيا بحزمة عقوبات غير مسبوقة تهدف إلى ردع الرئيس فلاديمير بوتين عن الأمر بغزو أوكرانيا، هناك إجراء واحد على وجه الخصوص يبدو أنه يبث الخوف في قلب الكرملين: عزل البلاد عن النظام المصرفي العالمي.

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