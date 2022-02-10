بعد كندا.. احتجاجات مضادة لقيود كورونا في فرنسا

2022/02/10 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمعت مجموعة من المتظاهرين فى فرنسا اليوم الاربعاء في قافلة أطلقوا عليها" كونفو دى لا ليبرتيه" أو "قافلة الحرية" الخاصة بهم، مستلهمين كما يبدو مفهوم "قافلة الحرية" لسائقي الشاحنات الكنديين.

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