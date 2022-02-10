مسؤولون يكشفون موعدا نهائيا وضعته إدارة بايدن لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

2022/02/10 | 07:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت 3 مصادر بالإدارة الأمريكية أن الأخيرة تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وإلا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مغايرة لمنع طهران من الوصول والحصول على قنبلة نووية.

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