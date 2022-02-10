تم تنبيهنا لهذه المخاوف ونبحث فيها - عادل صوما

2022/02/10 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما بعد عدد من الهجمات الإرهابية المتسلسلة بواسطة عقل مدبر يديرها ويوجهها في معظم دول أوروبا في سنة 2020، خصوصا في خريفها حين قُطع رأس المعلم الفرنسي صمويل باتي أستاذ التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية، وأُطلق الرصاص على أربعة أشخاص في ڤ-;-يينا، أصدر كثير من وزراء الداخلية الأوروبيين بياناً مشتركاً للتضامن ضد الإرهاب، وجاء في المسودة الأولى التي أعدتها النمسا وفرنسا وألمانيا إشارات واضحة إلى الإس ......





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