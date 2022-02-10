علامات تظهر في الأطراف تكشف عن الإصابة بالسكتة الدماغية مبكرا

2022/02/10 | 08:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعد السكتات الدماغية الإقفارية أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعا، وتحدث عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.وتتشكل جلطات الدم هذه عادة في المناطق التي تضيق فيها الشرايين أو تسد بمرور الوقت بسبب الترسبات الدهنية المعروفة باسم اللويحات.ومن المعروف أن هذه الحالة التي يمكن أن تهدد حياة من يصاب بها، […]

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