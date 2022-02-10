مصر.. دعوى خلع

2022/02/10 | 08:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت زوجة لطلب الخلع من زواجها أمام قاضي محكمة الأسرة في مصر، مدعية "استحالة العشرة مع زوجها بسبب اختلاف مستوى المعيشة والفروق الاجتماعية بينهما".

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