2022/02/10 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس، بفعل انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، فيما ينتظر المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تضيف إمدادات الخام بسرعة إلى الأسواق العالمية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2 سنتا، إلى 91.57 دولار للبرميل في الساعة 04:59 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس […]

ظهرت المقالة عالمياً..



اسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا بفعل انخفاض المخزونات الامريكية أولاً على ايرث نيوز.

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