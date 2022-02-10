السيطرة على حريق اندلع بمسقفات من “السندويج بنل” غربي بغداد

2022/02/10 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، اليوم الخميس، بسيطرة فرق الدفاع المدني على حادث حريق في منطقة الداودي غربي العاصمة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “فرق الدفاع المدني تسيطر على حادث حريق اندلع داخل مسقفات من السندويج بنل في منطقة الداودي غربي بغداد”.وأضاف ان “هذه المسقفات من (السندويج بنل) سريع الاشتعال، عائدة […]

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