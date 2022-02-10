"جمال زائف".. إسرائيل تتجه لمنع تعديل صور العارضات بالفوتوشوب

2022/02/10 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاز مقترح قانون، يطلب من المعلنين إبلاغ الجمهور عند استخدام الفوتوشوب لتعديل صور العارضات في الإعلانات، القراءة الأولية في الكنيست، الأربعاء.

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