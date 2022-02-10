الحياني: اخراج الحشد من الانبار سيجعلها تحت سيطرة الإرهاب وصولا الى أبو بغداد

2022/02/10 | 08:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد عضو تحالف الفتح عن محافظة الانبار، محمود الحياني، بعض الأصوات الرافضة لتواجد الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، لافتا الى ان اخراج الحشد من المحافظة سيجعل داعش الإرهابي يعيد السيطرة عليها وصولا الى أبو غريب.وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان “المخاطر الأمنية المحدقة بالانبار مازالت موجودة في ظل الانقسام السياسي الحاصل بالفترة الراهنة، خصوصا […]

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