عصير منزلي يعزز نمو الشعر في اسبوعين

2022/02/10 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قد يبدو فقدان الشعر مستعصيا على الحل، لكن بحثا استقر على عدد من الحلول الطبيعية وظهرت أدلة على علاج منزلي يمكنه تحفيز نمو الشعر، حتى أن أحد المدونين لاحظ النتائج في غضون أسبوعين.وقال سام سينكير، جراح زراعة الشعر الرائد، الرئيس التنفيذي لمجموعة Este الطبية المتخصصة في الشعر والجلد: “يمكن أن يكون فقدان […]

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