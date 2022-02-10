الزيادي يوضح آلية عمل الاطار التنسيقي لو توجه نحو المعارضة

2022/02/10 | 08:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، ان الاطار التنسيقي سيعمل على تحقيق مايطالب به الشعب العراقي في حال توجهه نحو المعارضة البرلمانية، لافتا الى ان الكثير من القوانين والمشاريع سيتم العمل عليها من قبل الاطار في المرحلة المقبلة.وقال الزيادي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي وفي حال توجهه نحو المعارضة البرلمانية […]

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