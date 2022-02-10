كونتي: ارتكبنا عددا كبيرا من الاخطاء امام ساوثهامبتون

2022/02/10 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعرب مدرب توتنهام هوتسبير، أنطونيو كونتي، عن خيبة أمله بشأن الطريقة التي دافع بها توتنهام بعد هزيمة الفريق على أرضه امس الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين على يد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال كونتي عقب المباراة :" أشعر بلا شك بالاحباط، لأننا عانينا كثيرا بعد الشوط الأول، كان ساوثهامبتون جيدا لكننا ارتكبنا عددا كبيرا من الأخطاء.العديد من الأخطاء خاصة عند حيازة الكرة.أعتقد أن مثل هذا الوضع خلق نوعا من عدم الاستقرار الذهني وسط الفريق خاصة في الشوط الأول."واضاف: "طلبت من اللاعبين في الشوط الثاني أن يلعبوا بشجاعة سواء عند حيازة الكرة أو دون حيازة.واعتقد أننا لعبنا بصورة جيدة في الشوط الثاني لحين الهدف، ثم تكبدنا هدفين كان بامكاننا دون أدنى شك أن نتجنب تكبدهما".

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