قطع رأسها وسار به بالشارع.. ماذا نعلم عن مقتل مراهقة متزوجة بسبب

2022/02/10 | 08:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حاث قطع رأس فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، على يد زوجها، في مقاطعة خوزستان غرب إيران الأسبوع الماضي ضجة هزت الرأي العام العالمي والعديد من المنظمات الحقوقية وأثارت القلق بشأن قوانين البلاد المتعلقة بالقتل والعنف القائم على الدافع الاجتم

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