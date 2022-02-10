تقرير يتحدث عن مؤشر الديمقراطية في العالم: تراجع ملحوظ خلال 2021

2022/02/10 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت معايير الديمقراطية تراجعا جديدا في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كورونا والدعم المتنامي للاستبداد، حيث بات نحو 45% فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.وقال التقرير الصادر عن “وحدة الإيكونيميست للاستقصاء”، التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من […]

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