الباوي: رئيس البرلمان جامل حزب “بارزاني” بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

2022/02/10 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد جامل حزب بارزاني من خلال إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية من جديد.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “انتهاك الدستور من قبل رئاسة اعلى سلطة في البلاد، يمثل سابقة خطيرة تنطوي على مضامين اكثر خطورة”.واوضح ان “فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية […]

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