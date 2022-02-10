بالفيديو.. هكذا أسهم العراق بالقضاء على زعيم الإرهاب الأول عالمياً (تفاصيل جديدة) - عاجل

2022/02/10 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشف المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان، اليوم الاربعاء، عن دور العراق في القضاء على زعيم الارهاب الاول عالميا.

وقال النعمان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "جهاز المخابرات العراقي يتابع منذ فترة ويقاطع المعلومات بشأن تواجد زعيم التنظيم الارهابي وبذل جهد كبير الى ان توصل لمكان تواجد الارهابي".

واضاف ان "جهاز المخابرات تبادل المعلومات مع التحالف الدولي مما دفع التحالف الى تنفيذ عملية مباغته وسريعة لموقع تواجده والاخير دفع الى تفجير نفسه".

ولفت النعمان انه "لاتوجد خشية من عمليات انتقامية للتنظيم ردا على مقتل زعيمه وفي ذات الوقت فان عصابات داعش لن توقف عملياتها مما يتطلب يقضه من قبل القوات الامنية وهي كفيلة للإطاحة بتلك العمليات".

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